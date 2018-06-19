التلفزيون الألماني: المنتخب الروسي تعاطى المنشطات خلال مواجهته مع ” الأخضر “
كشف التلفزيون الألماني، عن قيام منتخب روسيا بتعاطي المنشطات؛ وذلك خلال فعاليات كأس العالم التي تقام في روسيا بالوقت الحالي.
فوفقًا للتقرير الذي نشره التلفزيون الألماني، فإن لاعبي المنتخب الروسي كانوا يتعاطون المنشطات خلال كأس العالم 2014، مشيرًا لاستمرار تعاطي هذه المنشطات في كأس العالم هذا العام، وأثناء مباراة الأخضر وروسيا.
وقال التلفزيون الألماني، أن المخابرات الروسية تتدخل لتغطي على هذا التحايل، وأن ” الفيفا ” تقف مكتوفة الأيدي غير قادرة على إثبات ذلك.
يُذكر أن الدب الروسي سيواجه منتخب الفراعنة اليوم، حيث ستُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة ، في إطار منافسات المجموعة الأولى، على ملعب ” كريستوفسكى ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1294 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابك المشجع ملقاط قال بسنابه إنه شاف أللاعبين الروس يتتنون قبل المبارات مع روسيات فوق سطح النادي وأنا ما صدقت غير دحينا…
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3323 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله مصر تفوز يكفي انها فريق عربي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48595 ] نشر منذ 1 ساعة
فوفقًا للتقرير الذي نشره التلفزيون الألماني، فإن لاعبي المنتخب الروسي كانوا يتعاطون المنشطات خلال كأس العالم 2014، مشيرًا لاستمرار تعاطي هذه المنشطات في كأس العالم هذا العام، وأثناء مباراة الأخضر وروسيا.
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,, طيب ليش ماقلتوا هاالكلام قبل مباراتنا معاهم …. ويش معنى الآن اعلنتوا الخبر ……؟
عبدالمحسن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 35 دقيقة
لو يلعبون روسيا وهم مشلولين قدام كديش الفقر والأهلي فازوا بخمسة ثانية
أجل راس حربه ماسجل في الدوري 17 مباراة هههههههههههههههه
وقلب دفاع تسبب في 6 ضربات جزاء في الدوري واثنتان مع المنتخب