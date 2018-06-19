التلفزيون الألماني: المنتخب الروسي تعاطى المنشطات خلال مواجهته مع ” الأخضر “

نواف السالم(صدى):

كشف التلفزيون الألماني، عن قيام منتخب روسيا بتعاطي المنشطات؛ وذلك خلال فعاليات كأس العالم التي تقام في روسيا بالوقت الحالي.

فوفقًا للتقرير الذي نشره التلفزيون الألماني، فإن لاعبي المنتخب الروسي كانوا يتعاطون المنشطات خلال كأس العالم 2014، مشيرًا لاستمرار تعاطي هذه المنشطات في كأس العالم هذا العام، وأثناء مباراة الأخضر وروسيا.

وقال التلفزيون الألماني، أن المخابرات الروسية تتدخل لتغطي على هذا التحايل، وأن ” الفيفا ” تقف مكتوفة الأيدي غير قادرة على إثبات ذلك.

يُذكر أن الدب الروسي سيواجه منتخب الفراعنة اليوم، حيث ستُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة ، في إطار منافسات المجموعة الأولى، على ملعب ” كريستوفسكى ” .