قبل لقاء مصر وروسيا .. ” ميدو ” يحذر من المخاطرة بمحمد صلاح

ماجد محمد(صدى):

حذر أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، الجهاز الفني لمنتخب مصر؛ من المخاطرة بنجم المنتخب المصري محمد صلاح.

وقال ” ميدو ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لا أعلم كيف ستسير المباراة ولكن مشاركة محمد صلاح من البداية مخاطرة كبيرة عليه وعلى الفريق؛ بسبب طبيعة الإصابة ” .

واستكمل: ” كلنا نعلم إصابات الكتف من الممكن أن تتجدد مع أول التحام، إذا خرج صلاح من المباراة لأي سبب سينهار الفريق معنويًا؛ لذلك أفضل شئ الاحتفاظ به لآخر 20 دقيقة ” .