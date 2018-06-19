بعد 25 عاما.. زوج يخير زوجته بينه وبين الكلاب
بعد مرور ما يقرب من ربع قرن على زواج ” ليز هاسلام ومايك ” ، وضع الزوج ، زوجته أمام خيار صعب بينه وبين كلابها ، أجبرها على التخلي عنه للتركيز على تربية الكلاب والاعتناء بها .
وكانت وُلدت هاسلام لعائلة مهووسة بالحيوانات، إذ كانت أمها تربي الكلاب في ويست هايلاند، شمال بريطانيا، بينما كان والدها يدير شركة أغذية للحيوانات.
وتزوجت ليز من مايك عام 1991، وكانت عاشقةً للكلاب، وحولت هذا الشغف إلى مصدر لكسب العيش، من خلال شراء عقار وبدأت نشاطاً للحيوانات الأليفة.
وتطوّرت هذه المغامرة في نهاية المطاف إلى إنشاء مأوى لرعاية الكلاب المحتاجة للمساعدة الطبية أو السلوكية، ومساعدتها على العثور على بيت دائم لها.
لكن الاعتناء بالحيوانات تحول إلى عنصر خلاف بين الزوجين، تقول ليز: ” لقد وصل إلى مرحلة أراد فيها الاكتفاء وإبطاء السرعة، لكنني لم أكن على استعداد للتخلي عن الكلاب، فقرّر الذهاب ” .
ومنذ تركا بعضهما قبل 18 شهراً، لم يتحدث الزوجان المفترقان، رغم أن ابناً يبلغ من العمر 22 عاماً يجمعهما، وبعد علاقة زواج استمرت ربع قرن.
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكتب اجرها ويعين الي تركها بعد٢٥سنه زواج تبي تتركها ارجع لها وابلع العافيه هخخخخخخخ ليته بس يقرى كلامي ههههه
سعيد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماهي صاحيه في عقلها مرض
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3323 ] نشر منذ 1 ساعة
الصلح خير يا جماعة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48595 ] نشر منذ 1 ساعة
خلها تولي مهبولة الكلاب ,,
كان زمان[ عدد التعليقات: 3023 ] نشر منذ 1 ساعة
كلكم إولاد شحيبر …