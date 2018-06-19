خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا بترقية وتعيين 161 قاضيا بوزارة العدل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أمره الكريم بترقية وتعيين (161) قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حيث شمل الأمر الملكي ترقية (79) قاضياً في مختلف درجات السلك القضائي، وتعيين (82) قاضياً.
وقال معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني : ” إن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه ـ أيده الله ـ بمرفق القضاء ” ، سائلًا المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ـ وفقهم الله ـ، في إقامة العدل، وتطبيق أحكام الشرع الحنيف، المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48569 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوامر خير وبركه ,,
qlq[ عدد التعليقات: 2441 ] نشر منذ 1 ساعة
كويس
qlq[ عدد التعليقات: 2441 ] نشر منذ 1 ساعة
كويس
مواطن[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 44 دقيقة
ربي يحفظ ويطول بعمر ملكنا سلمان ويعطيه الصحة والعافيه نحن شعب سلمان وشعب محمد بن سلمان