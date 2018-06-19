ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية، وذلك ردًا على الإجراءات ” المرفوضة ” التي اتخذتها بكين بعد زيادة ضريبية أولى فرضتها واشنطن على واردات صينية.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الابيض إنه ” يجب أخذ إجراءات إضافية لحض الصين على تغيير ممارساتها غير العادلة وعلى فتح أسواقها أمام البضائع الأميركية ” .

وأضاف أن ” الصين ليس لديها على ما يبدو أي نية لتغيير ممارساتها غير المشروعة في حيازة الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأميركيتين ” .

واعتبر الرئيس الأميركي أن العملاق الآسيوي قرر بدلا من ذلك ” تهديد شركات الولايات المتحدة وعمالها ومزارعيها ” .

وحذّر ترامب بكين من أنها في حال زادت الرسوم الجمركية على الصادرات الأميركية فإن إدارته لن تتوانى عن فرض رسوم جمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة سنويا، مشددًا على أن ” العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون أكثر توازنًا.