بالفيديو.. الجيش اليمني يعلن السيطرة على مطار الحديدة

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش اليمني، صباح اليوم الثلاثاء، السيطرة على مطار الحديدة، وذلك بعد أن تمكنت القوات اليمنية من السيطرة على أجزاء واسعة منه، لتبدأ في تطهير المطار من الألغام والمتفجرات.

ومن جانبه، أعلن قائد جبهة الساحل الغربي السيطرة على مطار الحديدة، قائلًا: ” قواتنا تلاحق الجيوب المتبقية من الحوثيين في المطار ” .

وكشفت مصادر يمنية، أن قوات التحالف تقصف تجمعات للحوثيين في محيط مطار الحديدة، وذلك بعد أن فخخت المليشيا الإرهابي أجزاء كبيرة منه، في حين يساند طيران التحالف تقدم المقاومة في الحديدة.

وقصف الحوثيون عدد من الأحياء السكنية بالحديدة، ونفذوا عمليات انتقامية ضد المدنيين هناك، فيما وقع عشرات القتلى من المليشيا الإرهابية داخل مطار الحديدة.

وأفادت المصادر، أن القوات اليمنية قد سيطرت على برج مطار الحديدة، في حين تصل تعزيزات كبيرة من المقاومة اليمنية إلى المطار، وشهدت الحديدة اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية وفلول مليشيا الحوثي الإرهابية خارج المباني الرئيسية لمطار الحديدة.

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القائد العام لجبهة الساحل الغربي يعلن السيطرة على مطار #الحديدة https://t.co/ioWcJCEfY2 — سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) June 19, 2018