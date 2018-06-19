خلال إجازة العيد.. إرتفاعا كبيرا في أسعار الشقق المفروشة في جدة

نايف السالم(صدى):

تسببت إجازة عيد الفطر المبارك، في إرتفاع أسعار الشقق المفروشة بمحافظة جدة، بنسبة تراوحت ما بين 40 إلى 60% ، وذلك خلال فترة إجازة العيد، وتختلف الزيادة في الأسعار حسب الموقع والخدمات المقدمة للنزلاء في كل شقة عن الأخرى.

ومن جانبهم، أوضح مسؤولو الحجز في عدد من الشقق المفروشة بالمحافظة، أن أسعار تأجير الشقة ذات الغرفة الواحدة يتراوح مابين 1000و 1200 ريال، وذلك بالشقق الواقعة بالكورنيش والمطلة على البحر.

أما أسعار الشقق بحي الصفا شمالي جدة، فتتراوح أسعارها ما بين 700 و800 ريال، وتكون ما بين 300 و400 ريال في أحياء جنوب ووسط جدة.

فيما أكد مسؤولو الحجز، أن هذا الإرتفاع في أسعار الشقق بالمحافظة، يعود إلى الإقبال الكبير من الزوار القادمين لقضاء فترة إجازة العيد من خارج جدة، فضلًا عن تمديد إجازة عيد الفطر المبارك.