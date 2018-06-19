في اليوم السادس للمونديال.. 3 مواجهات جديدة أبرزهم مواجهة الفراعنة للدب الروسي

نواف السالم(صدى):

ينطلق اليوم الثلاثاء، 3 مباريات جديدة في اليوم السادس لمونديال 2018 المقام في روسيا.

وستبدأ المواجهة الأولى للمجموعة الثامنة بين كولومبيا واليابان في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة، على ملعب موردوفيا أرينا بمدينة ” سارانسك ” .

وتنطلق المواجهة الثانية للمجموعة الثامنة بين بولندا والسنغال في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة، ملعب سبارتاك موسكو.

أما الختام فيأتي مع المباراة المرتقبة بين المنتخب المصري والروسي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة ، في إطار منافسات المجموعة الأولى، على ملعب كريستوفسكى.