” السناب ” يفضح عريس مهايطي بعد أن وقع في المحظور !
تفاجأ مواطن من محافظة جدة بمقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لزوج ابنته يقوم بحركات ” صبيانية ” في العاصمة الروسية موسكو.
حيث ظهر المشجع وهو يقوم بحركات ” استهبال ” مع بعض الرجال والسيدات ممن تواجدوا لحضور مونديال روسيا 2018 ،مما أزعج أسرة زوجة الشاب الذين طالبوه بالعودة سريعا للمملكة ،وإلا سيدفع الثمن غاليًا ،بحسب ما أكد المواطن لـ ” صدى “.
وأوضح المواطن، أن الشاب لم يمضي على زواجه سوى أقل من شهرين ولكن مافعله في روسيا أساء لعائلة الفتاة ولاتصدر من شاب يعرف معنى الحياة الزوجية.
وتسائل أيضا عن مدى الفائدة والمتعة التي يتباهى بها الفرد وهو يقوم بتصوير إسقاطته، مؤكدا بأن ذلك لاينم على أن الإنسان يتمتع بالعقل والحنكة في تجنب الوقوع في المحظور.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48569 ] نشر منذ 3 ساعات
يستاهل كل خايبه ، ان كان صحيح ما ذكر اعلاه من مخازي ,,
روميو[ عدد التعليقات: 900 ] نشر منذ 3 ساعات
فششششششلة وش خلى للمراهقين
مغابش[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 3 ساعات
صراحة بعض اللي قاعدين يصورون من حركات نص كم في روسيا يفشلون وكأنهم مهابيل.
البارح واحد مصور مع المشجعات التونسيات ويصور…
والمشكلة الناس تصوره وهو يصور
عالم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1293 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهبل ومسكوه طبله…
qlq[ عدد التعليقات: 2441 ] نشر منذ 2 ساعتين
نشوف ونحكم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17533 ] نشر منذ 1 ساعة
اوكي
ابن البلد[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي من اولها
ابن البلد[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي من اولها
محمد سعد[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 1 ساعة
كثير من الحركات الجنسية والتصور مع فتيات هي دليل في الاصل على عدم كفائة الشخص جنسيا وعدم ثقته بنفسه ويحصل على طاقة ايجابية عند التصوير مع الفتيات ومشاهدته من قبل الناس وبعض معارفه واصدقائه وهذا ينطبق على الفتيات الاتي يظهرن في السناب شات او في بعض البرامج بكامل زينتها حيث تحصل على الطاقة الايجابية والاحساس بنفسها اثناء مشاهدة الشباب لها واطلاق عبارات الاعجاب والايحاءات الجنسية ويرجع ذلك الى بيئة الشخص الاجتماعية الجافه وذلك في مراحله العمرية الاولى والتي ينعدم فيها الحب بين الزوجين الاب والام والعاطفه والاحنان للاطفال في صغرهم او الى افتقاد الرغبة الجنسية عند الشخص في الكبر ومشاهدة وسائل الاعلام والمشاهير مما يجعل الشاب او الفتاة تفتقد الى الثقه بالنفس وتلجأ الى برامج النت من اجل ان تحصل على عبارات الاعجاب من المتابعين