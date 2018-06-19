” السناب ” يفضح عريس مهايطي بعد أن وقع في المحظور !

خاص(صدى):

تفاجأ مواطن من محافظة جدة بمقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لزوج ابنته يقوم بحركات ” صبيانية ” في العاصمة الروسية موسكو.

حيث ظهر المشجع وهو يقوم بحركات ” استهبال ” مع بعض الرجال والسيدات ممن تواجدوا لحضور مونديال روسيا 2018 ،مما أزعج أسرة زوجة الشاب الذين طالبوه بالعودة سريعا للمملكة ،وإلا سيدفع الثمن غاليًا ،بحسب ما أكد المواطن لـ ” صدى “.

وأوضح المواطن، أن الشاب لم يمضي على زواجه سوى أقل من شهرين ولكن مافعله في روسيا أساء لعائلة الفتاة ولاتصدر من شاب يعرف معنى الحياة الزوجية.

وتسائل أيضا عن مدى الفائدة والمتعة التي يتباهى بها الفرد وهو يقوم بتصوير إسقاطته، مؤكدا بأن ذلك لاينم على أن الإنسان يتمتع بالعقل والحنكة في تجنب الوقوع في المحظور.