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بالصور.. الزي السعودي يخطف الأنظار ويثير فضول جماهير كأس العالم

بالصور.. الزي السعودي يخطف الأنظار ويثير فضول جماهير كأس العالم
طلال الغامدي(صدى):

لفت الزي السعودي أنظار الكثير من مشجعي المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، لدرجة جعلتهم يتسائلون عن طريقة ارتداء الشماغ وتفاصيل الزي.

والتقط عدد من الأشخاص الأجانب صورًا تذكارية مع جماهير الأخضر، التي حرصت على ارتداء الزي الوطني.

وتجمهر عدد كبير من الروسيين والأرجنتينيين بعدما فرغت الجماهير الأوروبية من التصوير وأخذت لها لقطات تذكارية مع مشجعي الأخضر.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5807 ] نشر منذ 4 ساعات

فين مانروووح مميزيين … ونخطف الأضواء والأنظار ….. يامحلانا 😍🇸🇦❤️

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 2 ساعتين

مثل اللي يقول نحن آل بو خمــسه …. إذا بوليتو فأستترو ….!!!!

[ عدد التعليقات: 1746 ] نشر منذ 2 ساعتين

المشكله مهزومين وجالسين يها يطون يا خى اجلس بالفندق احسن لك

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