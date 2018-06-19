بالفيديو.. الشبّاب الأحمر يضئ محافظة السليل

خاص(صدى):

أطلقت أعيرة نارية بكثافة أمام إحدى قاعات الافراح بمحافظة السليل جنوب مدينة الرياض ،وذلك ليل أمس الاثنين بالرغم من التحذيرات الأمنية بمنع إطلاق النار.

يأتي ذلك بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها الجهات المختصة بمنع استخدام الأسلحة في الاحتفالات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأظهر مقطع فيديو، القاعة التي تم إطلاق النار أمامها بكثافة.

جدير بالذكر أن النيابة العامة عرفت معنى الأسلحة الحربية وأنواعها، موضحة أن الأسلحة الحربية هي الأسلحة النارية والذخائر التي صُممت للاستعمال في العمليات الحربية؛ كالرشاشات والمدافع والصواريخ.

وأشارت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إلى أنه يدخل في حكم الأسلحة الحربية، الأسلحة التي تستخدم الأشعة، والغازات، والسموم.

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