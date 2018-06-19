مفحط يمارس هوايته المميتة في مصانع السلي!

خاص(صدى):

قام أحد مخالفي نظام السير بمخاطرة، أثناء ممارسته التفحيط في حي السلي شرق مدينة الرياض في الشارع المعروف بمصانع السلي ” شارع جاكرتا ” ؛ وذلك بمركبة من نوع كيا اوبتيما معرضًا مستخدمي الطريق للخطر دون أن يراعي حقوق الغير في استخدام الطريق بشكل آمن.

وناشد عددًا من الأهالي إدارة مرور منطقة الرياض بفرض رقابة حازمة على المفحطين ؛ وذلك لتسببهم في العديد من الحوادث المرورية التي أزهقت بعض الأرواح ،وتسببت في إصابات دائمة للبعض وتكثر في مثل هذه الأيام من كل عام؛ حيث يجد المفحطين فراغ كبير في اجازة نهاية العام.

جدير بالذكر أن أنظمة الإدارة العامة للمرور تجرم القيام بالتفحيط وتشدد على معاقبة كل من يمارس التفحيط .