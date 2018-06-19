بالفيديو.. مركبات تسير في محافظة الداير بني مالك بدون لوحات

خاص(صدى):

رصد مواطنين في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان ،مركبات تسير بدون لوحات وبعضها تم وضع لوحة أماميه تختلف عن اللوحة الخلفية.

وتسائل المواطنون عن دور مرور المحافظة في ضبط المخالفين.