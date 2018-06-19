نشر : منذ 3 ساعات 2٬488 3 الاخبار المحلية بالفيديو.. مركبات تسير في محافظة الداير بني مالك بدون لوحات خاص(صدى): رصد مواطنين في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان ،مركبات تسير بدون لوحات وبعضها تم وضع لوحة أماميه تختلف عن اللوحة الخلفية. وتسائل المواطنون عن دور مرور المحافظة في ضبط المخالفين. الوسوم:جازان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48566 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله يصيدونهم ,,
qlq[ عدد التعليقات: 2435 ] نشر منذ 2 ساعتين
ارهاب
مغابش[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 19 دقيقة
لا اله الا الله وش قصتكم ياصدى اليوم كلها ملاحظات ذات طابع أمني لكن بيض الله وجيهكم الأمن اولا
مثل هذه الحركات أما ارهابيين أو مهربين والارجح مهربين لأن الإرهابي يتخفى عادة ومايمشي إلا بالليل لكن المهرب وفي ديرته وبين ربعه يعتقد أن الناس ماهي منتبه له.
وإذا كانت على الحدود اكيد ومافيها شك تهريب لكن السؤال المهم الشرطة والمرور ووالخ وينهم ؟!
صورة مع التحية لأمير المنطقة ونائبة وسمو وزير الداخلية