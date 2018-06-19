بدون هياط .. ” لحمة حاشي ” عشاء حاكم دبي وولي عهده وأكبر تجار الإمارات
لفتت صورة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وولي عهده ، في عشاء مع أكبر تجار دبي والإمارات، الأنظار.
وأظهرت الصورة، عدم المبالغة والهياط في العشاء المقدم، حيث كان عبارة عن لحمة حاشي لا تتعدى الكيلوين.
وضم العشاء ” الشعفار ” أكبر تجار دبي، و ” الفتان ،و ” الفردان ” ، و ” الغرير ” ، و ” سلطان السبوسي ” أكبر تجار الإمارات.
ويعد ذلك العشاء خير مثال على أن ” الهياط ” لا علاقة له بالكرم، إذ يعبر البعض عن كرمهم بطريقة مبالغ فيها، فما زال حتى وقتنا يتباهى بعض الأشخاص بالمبالغة في كرم الضيافة، ليصل إلى حد الهياط.
qlq[ عدد التعليقات: 2435 ] نشر منذ 3 ساعات
نعم هذي الحياة هذي الصحة والراحة والقناعة ومعرفة موارد النعمة
تحيه اجلال واحترام لشيوخ الامارات
المر[ عدد التعليقات: 1446 ] نشر منذ 3 ساعات
كل الاحترام والتحيه لشيوخ الامارات وشعبها الاكل علي قدر الحاجه الاسراف لا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48565 ] نشر منذ 3 ساعات
ممتاز ,,
ج[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 3 ساعات
الحاكم الصالح يتواضع امام شعبه وتواضعه دليل على صلاحه بأذن الله ولا ننسى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقصته مع السفير الذي اتى لزيارته ووجده تحت الشجره نائما ويتوسد حذائه وهو حاكم اكبر امبراطوريه عالميه في ذلك الوقت فقال السفير (( حكمت فعدلت فأمنت فنمت ياعمر ))
ج[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله مثل هذه الصورة تعطي رساله واضحه للعالم اجمع وللاعداء ليس مجرد اكل وجبة غداء حاشي وانما هي دليل التواضع والحاكم اذا تواضع دليل على قوته ولا ننسى قصة الملك فيصل رحمه الله لما جلس في خيمه في الصحراء ياكل التمر والحليب فقط واستقبل وفد اكبر دولة عالمية
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5807 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل حكامنا فيهم الخير والبركه … والتواضع والتسامح … الله يحميهم ويحفطهم لنا 🇸🇦😍
معلمة[ عدد التعليقات: 611 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله