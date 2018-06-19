بدون هياط .. ” لحمة حاشي ” عشاء حاكم دبي وولي عهده وأكبر تجار الإمارات

دبي(صدى):

لفتت صورة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وولي عهده ، في عشاء مع أكبر تجار دبي والإمارات، الأنظار.

وأظهرت الصورة، عدم المبالغة والهياط في العشاء المقدم، حيث كان عبارة عن لحمة حاشي لا تتعدى الكيلوين.

وضم العشاء ” الشعفار ” أكبر تجار دبي، و ” الفتان ،و ” الفردان ” ، و ” الغرير ” ، و ” سلطان السبوسي ” أكبر تجار الإمارات.

ويعد ذلك العشاء خير مثال على أن ” الهياط ” لا علاقة له بالكرم، إذ يعبر البعض عن كرمهم بطريقة مبالغ فيها، فما زال حتى وقتنا يتباهى بعض الأشخاص بالمبالغة في كرم الضيافة، ليصل إلى حد الهياط.