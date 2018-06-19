الإعلامية إيمان السهيمي تروي تجربتها مع قيادة الطائرات وشغفها بالسيارات الرياضية

أماني الغامدي(صدى):

روت الإعلامية في هيئة الإذاعة والتلفزيون في جدة إيمان السهيمي، عن تجربتها مع قيادة الطائرات، وشغفها بالسيارات الرياضية.

وأوضحت السهيمي أنها تدربت على قيادة الطائرات فيما قبل، لكنها لم تستمر في التحليق لظروف خاصة، مشيرة إلى أنها تستعد حاليا لقيادة سيارتها في العاشر من شهر شوال الجاري.

وأشارت إلى شغفها بالسيارات الرياضية، لافتة إلى أنها ستحرص على امتلاك مركبة ذات مزايا اقتصادية موفرة للوقود ” هجين هايبرد ” ، مرجعة السبب إلى أن مثل هذه المركبات التي تعمل أيضا بالكهرباء صديقة للبيئة وتمنع التلوث، بحسب عكاظ.

وأكدت السهيمي أن القيادة مسؤولية، تحتاج إلى ثقة في النفس، والتزام بالأنظمة المرورية، والابتعاد كل البعد عن المباهاة والمفاخرة بالسيارات.