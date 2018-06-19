حديقة الحيوانات تفتح أبوابها لزوار مهرجان صيف نجران

حمد آل مسعد(صدى):

إستقبلت حديقة الحيوانات المقامة ضمن فعاليات مهرجان صيف نجران 39 الزوار المقامة ضمن فعاليات المهرجان.

وتعد الحديقة من الفعاليات الجاذبة للأسر والأطفال ، حيث يطالبون بزيارتها أكثر من مرة لمشاهدة الحيوانات داخل الأقفاص، فيما يعتبرها الزائرون من الأماكن الأكثر ترفيها وشعبية.

واشتملت الحديقة على أنواع متعددة من الحيوانات مع صغارها مما شد انتباه الزوار للتعرف على أنواع وأشكال هذه الحيوانات في الحديقة.

و تضم الحديقة مايقارب 20 نوع من الحيوانات مثل الأسد ،والذئب، والمها ،والغزال العربي ،والنيص ،والنسر ،والضبع العربي والأفريقي ودب العسل، والقرود ،والثعلب ،والجاموس الأفريقي والقط البري، والأرنب الإسترالي.

و تفتح الحديقة أبوابه لزوار المهرجان من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طيلة فترة أيام المهرجان ، ويتم إجراء العديد من العروض مع تلك الحيوان داخل الحديقة