القحطاني يفضح خلايا عزمي ودفاعها عن ميليشيا الحوثي تنفيذًا للتوجيهات

طلال الضوي(صدى):

باتت العلاقات القطرية الإيرانية، مفضوحة للجميع، وذلك بتمادي أمير قطر المدلل حمد بن خليفة في الارتماء في أحضان إيران بالقول: إن ” الدوحة عازمة على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات أكثر من السابق، وأنه يتابع مسار تنمية العلاقات بين البلدين ” ، مؤكدًا أنه لن ينسى أن إيران هي من وقفت بجانبه في وجه الأشقاء العرب.

وفي هذا السياق سخر المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، من تغطية قناة الجزيرة القطرية الموجهة من قبل تنظيم الحمدين، للمكالمة الهاتفية التي جرت بين تميم بن حمد ،والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وعلق المستشار القحطاني، على الاتصال وكيفية تغطية ونقل التصريحات التي اتبعتها الجزيرة قائلا: ” ترقبوا التنفيذ الحرفي للتوجيهات في تغطيات إعلام الظل، وتغريدات خلايا عزمي ” .

ونشر القحطاني صورة لتغريدات حساب ” الجزيرة ” تضمنت توجيهات روحاني إلى تميم، فيما يتعلق بالشأن اليمني، والدفاع عن ميليشيا الحوثي المحاصرة في مدينة الحديدة اليمنية.

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