تحذير من جامعة الجوف للطلاب بشأن البحوث ومشاريع التخرج

علي العنزي(صدى):

حذرت جامعة الجوف، اليوم الثلاثاء، الطلاب من التعامل مع الحسابات التي تقوم بتسويق إعداد البحوث ومشاريع التخرج.

ونشرت الجامعة رسالة تحذيرية عبر الحساب الرسمي لها بموقع ” تويتر ” : ” احذروا من التعامل مع الحسابات التي تخون الأمانة العلمية، وتسوّق لكم إعداد البحوث ومشاريع التخرج وحل الواجبات؛ إنها حسابات تجارية هدفها المال فقط، ولايهمها الجودة والأمانة ” .

وأضافت : ” سعياً إلى محاربة الفساد العلمي وتعزيز قيم النزاهة العلمية، وحماية الوطن من المتاجرين في البحوث من خلال حسابات تمارس الفساد علانيةً، فإن جامعة الجوف تطلق مبادرة حجب حسابات الفساد العلمي وتدعو الجميع للتفاعل معها بكل الوسائل “.