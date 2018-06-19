قرقاش: التواصل القطري الإيراني على أعلى المستويات

طلال الضوي(صدى):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن التواصل القطري الإيراني أًصبح على أعلى المستويات، موضحًا أن التوافق بينهما في الطرح والرأي ليس بالمستغرب.

وعن الموقف القطري ودعمها للحوثيين والتصريحات الأخيرة لروحاني بشأن الحديدة ،قال قرقاش : ” ما يحدث الآن هو إلا إنتقال من المستور إلى المفضوح، هو توجه إنتهازي ملتبس في دعم الحوثي وغيره من المواقف ولعله لا يعبر عن قناعات المواطن ” .

وأضاف : ” لا أتصور أن المواطن القطري راض عن دعم حكومته للحوثي أو تقارب بلاده من طهران، كما أنه لم يرضى قبلا بتطبيع بلاده مع إسرائيل أو علاقاتها مع حزب الله، عزل القطري عن محيطه مسؤول عنها التوجهات السياسية الباطنية لقيادته ” .

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