عبدالرحمن بن مساعد: قطر أصبحت منبرًا لروحاني

طلال الضوي(صدى):

استنكر الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الثلاثاء، نقل قناة الجزيرة القطرية لتصريحات زعمت أنها للرئيس الإيراني حسن روحاني في مكالمة هاتفية للأمير المدلل تميم بن حمد، حول الوضع الحالي في الحديدة اليمنية.

وعلق الأمير بن مساعد قائلا : ” قالوا قديمًا الجزيرة منبر من لا منبر له، والآن تطور الوضع وأصبحت قطر منبر لروحاني وظيفتها نقل تصريحاته وآرائه “.

وسخر من نقل الجزيرة لتصريحات روحاني دون تصريحات تميم ، قائلا : ” الجزيرة فعلًا هذه المرة صدقت حيث نقلت المكالمة ومادار فيها بدقة تصريحات روحاني وآراؤه وصمت الأمير المطبق ” مطلقًا عليها ” مكالمة الطرف الواحد “.

وفي سياق منفصل، قصف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، جبهة تنظيم الحمدين لمحاولاته الباسة في تشويه صورة المملكة فيما يخص المعتمرين القطريين، قائلا : ” أما عن الحج فله اجراءاته ولا نمنع أحدًا عنه وقبل أن تقول منعناكم حاول أن تمسح مقاطع القطريين الشهيرة:- روحوا بس لا تصورون! ” .

وتابع : ” يقول ذوو الحجاج والمعتمرين لهم الله يتقبل منكم ولا تنسونا من الدعاء، إلّا بعض من تعرفون يقولون: روحوا بس لا تصورون “.

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