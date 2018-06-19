تعليق هيئة الطيران الروسية على حريق أحد محركات طائرة الأخضر

نواف السالم(صدى):

تعليقًا على العطل الفني الذي تعرضت له طائرة المنتخب، والذي نشرت عنه صدى بعنوان ” إندلاع حريق في محرك طائرة الأخضر لحظة هبوطها ” ، أكدت هيئة الطيران الروسية أنه سيتم التحقيق في أسباب الواقعة مع جميع الأطراف المعنية.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء هبوط الطائرة التي كانت تقل لاعبي الأخضر لخوض مباراته ضد أوروجواي الأربعاء المقبل، اندلع حريق بسيط في أحد المحركات ،لكنها هبطت بسلام باستخدام محركين ولم يكن هناك أي تهديد لسلامة الركاب.

وشدد المتحدث باسم هيئة الطيران الروسية على أنها ستحقق مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركة التي طورت وأنتجت المحرك.

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