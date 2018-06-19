بالفيديو.. سائق متهور يتسبب في انفجار داخل محطة وقود
تسبب سائق متهور في انفجار داخل محطة وقود ، عقب ضرب سيارته لإحدى الماكينات .
وأظهر مقطع فيديو متداول ، سائق يقتحم محطة وقود ويصطدم بالماكينة قبل أن تنفجر وتشتعل بالنيران .
ويمكن رؤية موظف داخل محطة الوقود يقوم بإخلاء المكان من السائقين وغيرهم على الفور لمنع أي كارثة، واستطاع إخماد الحريق في غضون دقيقة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48534 ] نشر منذ 3 ساعات
ممتاز ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29611 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان