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بالفيديو.. سائق متهور يتسبب في انفجار داخل محطة وقود

بالفيديو.. سائق متهور يتسبب في انفجار داخل محطة وقود
متابعات(صدى):

تسبب سائق متهور في انفجار داخل محطة وقود ، عقب ضرب سيارته لإحدى الماكينات .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، سائق يقتحم محطة وقود ويصطدم بالماكينة قبل أن تنفجر وتشتعل بالنيران .

ويمكن رؤية موظف داخل محطة الوقود يقوم بإخلاء المكان من السائقين وغيرهم على الفور لمنع أي كارثة، واستطاع إخماد الحريق في غضون دقيقة.


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