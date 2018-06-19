بالصور.. طفلة تستعيد النطق والتنفس بصورة طبيعية بعد 4 أعوام من المعاناة

تركي السالم(صدى):

ساهم فريق طبي بجازان في إنهاء معاناة طفلة، دامت لمدة 4 أعوام، واستعادة نطقها وتنفسها بطريقة طبيعية.

وأوضحت وزارة الصحة أن الطفلة ،وتدعى ” أشواق ” كانت تعاني من عدم القدرة على النطق، وظلت على أجهزة التنفس الصناعي طوال 4 أعوام.