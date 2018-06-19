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بالصور.. طفلة تستعيد النطق والتنفس بصورة طبيعية بعد 4 أعوام من المعاناة

بالصور.. طفلة تستعيد النطق والتنفس بصورة طبيعية بعد 4 أعوام من المعاناة
تركي السالم(صدى):

ساهم فريق طبي بجازان في إنهاء معاناة طفلة، دامت لمدة 4 أعوام، واستعادة نطقها وتنفسها بطريقة طبيعية.

وأوضحت وزارة الصحة أن الطفلة ،وتدعى ” أشواق ” كانت تعاني من عدم القدرة على النطق، وظلت على أجهزة التنفس الصناعي طوال 4 أعوام.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 48534 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله على سلامتها ,,

[ عدد التعليقات: 993 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله،،
لا بأس عليها،
والحمد لله على السلامة..

[ عدد التعليقات: 5795 ] نشر منذ 13 دقيقة

ياعممرررري عليها … الله يقومها بالسلامه ويفرح اهلها بتمام عافيتها وصحتها 😍😘

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