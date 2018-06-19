بالصور.. طفلة تستعيد النطق والتنفس بصورة طبيعية بعد 4 أعوام من المعاناة
ساهم فريق طبي بجازان في إنهاء معاناة طفلة، دامت لمدة 4 أعوام، واستعادة نطقها وتنفسها بطريقة طبيعية.
وأوضحت وزارة الصحة أن الطفلة ،وتدعى ” أشواق ” كانت تعاني من عدم القدرة على النطق، وظلت على أجهزة التنفس الصناعي طوال 4 أعوام.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48534 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على سلامتها ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 993 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله،،
لا بأس عليها،
والحمد لله على السلامة..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29611 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يلبسها ثوب الصحه والعافيه
فديتها تهبل الله يشفيك من كل مرض
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5795 ] نشر منذ 13 دقيقة
ياعممرررري عليها … الله يقومها بالسلامه ويفرح اهلها بتمام عافيتها وصحتها 😍😘