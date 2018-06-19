مقتل شخص طعنا على يد مقيم بحي السويق
لقي شخصا مصرعه، أمس الأثنين، متأثرًا بجراحه بعدما تعرض للطعن على يد مقيم عربي ، بأحد الطرق العامة في حي السويق.
وتلقت الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء، بلاغًا بالواقعة، وبمباشرة موقع الجريمة والتحريات ، تم تحديد هوية الجاني وتم إلقاء القبض عليه.
وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وأحيلت القضية إلى فرع النيابة العامة للبدء في التحقيقات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48534 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,
مؤدب[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايش جنسية المقيم العربي ؟ لو سعودي سوى جريمه قلتوا الجنسية قبل الخبر 😐