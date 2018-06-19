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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

مقتل شخص طعنا على يد مقيم بحي السويق

مقتل شخص طعنا على يد مقيم بحي السويق
نايف السالم(صدى):

لقي شخصا مصرعه، أمس الأثنين، متأثرًا بجراحه بعدما تعرض للطعن على يد مقيم عربي ، بأحد الطرق العامة في حي السويق.

وتلقت الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء، بلاغًا بالواقعة، وبمباشرة موقع الجريمة والتحريات ، تم تحديد هوية الجاني وتم إلقاء القبض عليه.

وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وأحيلت القضية إلى فرع النيابة العامة للبدء في التحقيقات.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 48534 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 2 ساعتين

ايش جنسية المقيم العربي ؟ لو سعودي سوى جريمه قلتوا الجنسية قبل الخبر 😐

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