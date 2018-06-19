مقتل شخص طعنا على يد مقيم بحي السويق

نايف السالم(صدى):

لقي شخصا مصرعه، أمس الأثنين، متأثرًا بجراحه بعدما تعرض للطعن على يد مقيم عربي ، بأحد الطرق العامة في حي السويق.

وتلقت الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء، بلاغًا بالواقعة، وبمباشرة موقع الجريمة والتحريات ، تم تحديد هوية الجاني وتم إلقاء القبض عليه.

وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وأحيلت القضية إلى فرع النيابة العامة للبدء في التحقيقات.