بالفيديو.. نعش أم ينهي حياة الابن أنثاء جنازتها

جاكرتا(صدى):

تعرض رجل إندونيسي لحادث مروع أنهى حياته ، سقط عليه نعش والدته خلال موكب الجنازة .

كان ” سامين كوندوراورا ، 40 عاماً ” يحمل نعش والدته خلال الجنازة في وادي باريندينج في مقاطعة نورث توراجا بإندونيسيا، وظهر عشرات الأشخاص يراقبون الجنازة أثناء صعود المشيعين لبرج مخصص لدفن الموتى على سلم خشبي.

ويمكن رؤية أحدهم يتخلف عن خطوته ما أدى إلى انهيار السلم على الفور، وسقط النعش فوق المشيعين في مشهد مروع .

و أصيب سامين وتم نقله إلى المستشفى، لكن أعلن الأطباء وفاته، وتم دفن جثته بجانب والدته.

يشار إلى أن الإندونيسيين يقومون بوضع نعش الموتى على برج، وتستمر الجنازة لأيام ويصحبها الموسيقى والرقص وتقديم الأضاحي.