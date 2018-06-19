بالفيديو.. نعش أم ينهي حياة الابن أنثاء جنازتها
تعرض رجل إندونيسي لحادث مروع أنهى حياته ، سقط عليه نعش والدته خلال موكب الجنازة .
كان ” سامين كوندوراورا ، 40 عاماً ” يحمل نعش والدته خلال الجنازة في وادي باريندينج في مقاطعة نورث توراجا بإندونيسيا، وظهر عشرات الأشخاص يراقبون الجنازة أثناء صعود المشيعين لبرج مخصص لدفن الموتى على سلم خشبي.
ويمكن رؤية أحدهم يتخلف عن خطوته ما أدى إلى انهيار السلم على الفور، وسقط النعش فوق المشيعين في مشهد مروع .
و أصيب سامين وتم نقله إلى المستشفى، لكن أعلن الأطباء وفاته، وتم دفن جثته بجانب والدته.
يشار إلى أن الإندونيسيين يقومون بوضع نعش الموتى على برج، وتستمر الجنازة لأيام ويصحبها الموسيقى والرقص وتقديم الأضاحي.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29610 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله المستعان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48534 ] نشر منذ 44 دقيقة
الحمد لله على نعمة الإسلام ,,
abdul[ عدد التعليقات: 1350 ] نشر منذ 14 دقيقة
” يشار إلى أن الإندونيسيين يقومون بوضع نعش الموتى على برج، وتستمر الجنازة لأيام ويصحبها الموسيقى والرقص وتقديم الأضاحي…”
هذه معلومة خاطئة تتحدث بلغة التعميم، إذ ان معظم الشعب الاندونيسي مسلم طيب سنّي علي مذهب الامام الشافعي فقها والامام الاشعري نهجا ومشهود له من اكثر الشعوب الاسلامية محافظة علي صلاة الفجر في المساجد جماعة ومن اكثر تعداد الحجاج سنويا ان لم يكونوا اكثرهم. اما ما ذكر اعلاه عن طقوس الاحتفاظ بموتاهم لاسابيع وشهور بل وحتي لسنين في بعض الحالات فهي ترجع الي قبائل بدائية ال TROJANS وتعداد سكانها حوالي نصف مليون تعيش في جزيرة نائية SULAWESI اعتنقت الديانة المسيحية ولكنها لا تزال تمارس الطقوس التي توارثتها من اسلافهم ومنها عدم الاستعجال في دفن موتاهم.