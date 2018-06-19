  • الثلاثاء 19

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. صور نادرة للملك فيصل قبل 86 عامًا في فرنسا

صور نادرة للملك فيصل قبل 86 عامًا في فرنسا

صور نادرة للملك فيصل قبل 86 عامًا في فرنسا
نايف السالم(صدى):

وثقت مجموعة من الصور زيارة للملك فيصل بن عبد العزيز – رحمه الله – تعود لعام 1932، زياته لفرنسا عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية.

كان الملك فيصل حينها قد قام بجولة مدتها 3 أشهر، شملت زيارة عدد من الدول الأوروبية، والاتحاد السوفيتي، إلى جانب تركيا وإيران والعراق.


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 48534 ] نشر منذ 1 ساعة

رحمك الله يا ابو عبد الله ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *