صور نادرة للملك فيصل قبل 86 عامًا في فرنسا
وثقت مجموعة من الصور زيارة للملك فيصل بن عبد العزيز – رحمه الله – تعود لعام 1932، زياته لفرنسا عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية.
كان الملك فيصل حينها قد قام بجولة مدتها 3 أشهر، شملت زيارة عدد من الدول الأوروبية، والاتحاد السوفيتي، إلى جانب تركيا وإيران والعراق.
عبد اللله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 766 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمك الله يا فيصل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29610 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48534 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمك الله يا ابو عبد الله ,,