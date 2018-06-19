صور نادرة للملك فيصل قبل 86 عامًا في فرنسا

نايف السالم(صدى):

وثقت مجموعة من الصور زيارة للملك فيصل بن عبد العزيز – رحمه الله – تعود لعام 1932، زياته لفرنسا عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية.

كان الملك فيصل حينها قد قام بجولة مدتها 3 أشهر، شملت زيارة عدد من الدول الأوروبية، والاتحاد السوفيتي، إلى جانب تركيا وإيران والعراق.