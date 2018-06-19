نشر : منذ 3 ساعات 2٬091 2 حوادث التحقيق في مقتل مواطن إثر خلاف مع آخر بتثليث أبها(صدى): باشرت شرطة تثليث التحقيق في مقتل مواطن ثلاثيني ، مساء أمس ،وسط المحافظة، إثر خلاف مع مواطن آخر. وتم فتح تحقيقا موسعًا للوقوف على ملابسات الجريمة وتفاصيلها، بعد انتقال رجال الأمن إلى موقع الجريمة. الوسوم:تثليث
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1700 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نسأل الله الهداية لجميع المسلمين ويكفينا شر الفتن
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29610 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
وش في الناس