التحقيق في مقتل مواطن إثر خلاف مع آخر بتثليث

أبها(صدى):

باشرت شرطة تثليث التحقيق في مقتل مواطن ثلاثيني ، مساء أمس ،وسط المحافظة، إثر خلاف مع مواطن آخر.

وتم فتح تحقيقا موسعًا للوقوف على ملابسات الجريمة وتفاصيلها، بعد انتقال رجال الأمن إلى موقع الجريمة.