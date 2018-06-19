  • الثلاثاء 19

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. التحقيق في مقتل مواطن إثر خلاف مع آخر بتثليث
  • نشر : منذ 3 ساعات
  • 2٬091
  • 2
  • حوادث

التحقيق في مقتل مواطن إثر خلاف مع آخر بتثليث

التحقيق في مقتل مواطن إثر خلاف مع آخر بتثليث
أبها(صدى):

باشرت شرطة تثليث التحقيق في مقتل مواطن ثلاثيني ، مساء أمس ،وسط المحافظة، إثر خلاف مع مواطن آخر.

وتم فتح تحقيقا موسعًا للوقوف على ملابسات الجريمة وتفاصيلها، بعد انتقال رجال الأمن إلى موقع الجريمة.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1700 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

نسأل الله الهداية لجميع المسلمين ويكفينا شر الفتن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *