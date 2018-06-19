حسن كراني: كتلة شديدة الحرارة على المملكة حتى الجمعة

علي القحطاني(صدى):

حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، مساء اليوم الاثنين، وجود كتلة شديدة الحرارة تضرب بعض مناطق المملكة تستمر حتى يوم الجمعة المقبلة.

وقال كراني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، إن الكتلة شديدة الحرارة تؤدي إلى حرارة عظمى ما بين 44 إلى 48 درجة مئوية في الظل، على منطقة مكة المكرمة وسواحلها والمدينة المنورة.

ونصح المواطنين والزوار بتجنب أشعة الشمس؛ لأن الحرارة تحتها ما بين 54 إلى 58 درجة مئوية.