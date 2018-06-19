القبض على مواطن أطلق النار على آخر بالجبيل

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على مواطن ثلاثيني في حي المرقاب بمحافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية، قام بإطلاق النار على مواطنٍ آخر وأرداه قتيلاً أمام منزل الجاني.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، إن غرفة العمليات بمحافظة الجبيل تلقت بلاغا أمس الأحد من أحد المواطنين يفيد بأن شقيقه أقدم على إطلاق النار على مواطن آخر أمام منزلهما بحي المرقاب على خلفية خلاف نشب بينهما.

وتبين أن المجني عليه توفى وجرى نقل جثمانه للمستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة بمعرفة الطب الشرعي، فيما تم القبض على الجاني تمهيداً لإحالته لفرع النيابة العامة بالجبيل.