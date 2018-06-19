فيديو مذهل لدب يلهو مع طفل في حديقة حيوان
استمتع دب بوقته عندما وقف طفل أمام قفصه داخل حديقة حيوان ناشفيل في أمريكا .
وظهر الطفل في مقطع فيديو مذهل ، وهو يقفز من الفرح أمام قفص الدب ما أثار فضول الدب وخرج من المياه وبدأ يقفز مع الطفل.
ونشر والد الطفل لقطات للمشهد الطريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وقال إن الاثنين استمتعا بوقتهما في القفز لمدة 10 دقائق.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29610 ] نشر منذ 2 ساعتين
يازينهم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9337 ] نشر منذ 47 دقيقة
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48534 ] نشر منذ 39 دقيقة
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