  • الثلاثاء 19

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. فيديو مذهل لدب يلهو مع طفل في حديقة حيوان

فيديو مذهل لدب يلهو مع طفل في حديقة حيوان

فيديو مذهل لدب يلهو مع طفل في حديقة حيوان
واشنطن(صدى):

استمتع دب بوقته عندما وقف طفل أمام قفصه داخل حديقة حيوان ناشفيل في أمريكا .

وظهر الطفل في مقطع فيديو مذهل ، وهو يقفز من الفرح أمام قفص الدب ما أثار فضول الدب وخرج من المياه وبدأ يقفز مع الطفل.

ونشر والد الطفل لقطات للمشهد الطريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وقال إن الاثنين استمتعا بوقتهما في القفز لمدة 10 دقائق.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 48534 ] نشر منذ 39 دقيقة

ههههههههههههههههه ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *