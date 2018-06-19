فيديو مذهل لدب يلهو مع طفل في حديقة حيوان

واشنطن(صدى):

استمتع دب بوقته عندما وقف طفل أمام قفصه داخل حديقة حيوان ناشفيل في أمريكا .

وظهر الطفل في مقطع فيديو مذهل ، وهو يقفز من الفرح أمام قفص الدب ما أثار فضول الدب وخرج من المياه وبدأ يقفز مع الطفل.

ونشر والد الطفل لقطات للمشهد الطريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وقال إن الاثنين استمتعا بوقتهما في القفز لمدة 10 دقائق.