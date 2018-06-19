” التحالف ” مقتل 626 حوثي وتدمير 253 موقع خلال أسبوع

سعيد العجل(صدى):

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الإثنين، عن تواصل تحقيق النجاحات والانتصارات في عديد الجبهات في الداخل اليمني.

وأكد ” التحالف ” ، على استمرار الضغط العملياتي والتقدم على محور تحرير صعدة وحجة من قبل قوات الجيش الوطني وبدعم من التحالف .

وأشار ” التحالف ” ، إلى تقدم قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة نهم نحو الغرب لتحرير مدينة صنعاء.

ولفت ” التحالف ” ، إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل ٦٢٦ من عناصر الحوثيين خلال أسبوع في كافة الجبهات.

وبينت قوات التحالف، أن عدد المواقع التي تم تدميرها بلغت ٢٥٣ موقع ومعدة خلال الأسبوع الماضي.