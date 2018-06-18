المنتخبات العربية تخسر مواجهاتها الافتتاحية في مونديال 2018 لكرة القدم

واس(صدى):

خرجت المنتخبات العربية بدون تحقيق أي نقطة في مواجهاتها الافتتاحية بكأس العالم 2018 بروسيا بعد خسارة المنتخب التونسي 1-2 من إنجلترا اليوم على ملعب فولغوغراد أرينا بمدينة فولغوغراد ضمن المجموعة السابعة للمسابقة .

وسجل المحترف في صفوف النصر السعودي فرجاني ساسي هدف تونس الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الأول ليصبح بذلك أول لاعب عربي يسجل هدفاً في كأس العالم 2018 .

وجاءت نتائج المنتخبات العربية المشاركة في المحفل العالمي غير جيدة ، حيث خسر المنتخب السعودي من المستضيف المنتخب الروسي 0-5 , فيما خسر المنتخب المصري من الأوروجواي 0-1 ,وهي نفس النتيجة التي خسر بها المنتخب المغربي من نظيره الإيراني علماً أن المباراة الأخيرة شهدت تسجيل الإيرانيين لهدف الفوز عن طريق مدافع المنتخب المغربي بالخطأ في مرماه في الوقت الإضافي المحتسب بدل ضائع .

وتسعى المنتخبات العربية لتعويض ما فاتها في الجولة الأولى والإبقاء على حظوظها في بلوغ الدور الثاني الذي وصل له المنتخب السعودي ، في نسخة عام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى المنتخب الجزائري في النسخة السابقة عام 2014 بالبرازيل ، إذ سيواجه الأخضر نظيره الأوروجواي ، ويلتقي المنتخب المصري مع روسيا ضمن المجموعة الأولى وتواجه المغرب البرتغال ضمن المجموعة الثانية ، وتونس مع بلجيكا ضمن المجموعة السابعة .