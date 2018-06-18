الخطوط السعودية: طائرة الأخضر التي تعرضت لعطل تتبع شركة روسية

محمد السعران(صدى):

كشفت الخطوط الجوية العربية السعودية، أن الطائرة التي تعرضت لعطل فني في أحد محركاتها مساء اليوم الاثنين، وعلى متنها أفراد بعثة المنتخب الوطني المشارك في كأس العالم، ليست تابعة لها.

وأوضحت الخطوط السعودية أن طائرة المنتخب الوطني تتبع لشركة طيران روسية تم تأمينها من قبل الفيفا، لنقل أفراد المنتخب الوطني، من ” موسكو ” إلى ” روستوف ” .

وشكرت الخطوط الجوية العربية السعودية، المولى عز وجل على سلامة البعثة ، ووصول كافة أفراد المنتخب الوطني بسلام وطمأنينة إلى مقر إقامتهم.