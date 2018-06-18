حصول ” كين ” على أفضل لاعب بمباراة إنجلترا وتونس

نواف السالم(صدى):

حصل اللاعب الإنجليزي ” هاري كين ” ، على لقب أفضل لاعب فى اللقاء الذي جمع المنتخب الإنجليزي ونظيره التونسي، ضمن مباريات المواجهة الأولى بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا.

وكان ” هاري ” ثاني لاعب يسجل هدفين في مباراة لإنجلترا في كأس العالم منذ ” غاري لينيكر ” ضد الكاميرون عام 1990، وأنه ثاني لاعب يسجل أهداف في حارسين مختلفين بنفس المباراة في كأس العالم، منذ ” دييغو فورلان ” ضد جنوب أفريقيا في عام 2010.

و سجل “هاري كين ” حتي الأن 15 هدف في 25 مباراة لعبها مع إنجلترا، فآخر لاعب سجل أكثر في أول 25 مباراة مع المنتخب الإنجليزي كان غاري لينكير 20 هدف.