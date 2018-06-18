بالفيديو.. اندلاع حريق في محرك طائرة الأخضر لحظة هبوطها
تعرضت طائرة المنتخب الوطني لحادث عرضي بإشتعال النار في المروحة حيث لم يتسبب ذلك في أَذًى الطائرة أو البعثة ولله الحمد.
وقالت مصادر إعلامية إن بعثة المنتخب الوطني وصلت إلى مدينة روستوف قبل قليل،مؤكدة أن الحريق لم يتسبب في أَذًى الطائرة أو البعثة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3319 ] نشر منذ 55 دقيقة
الحمد لله علي سلامتهم
ابن البلد[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 54 دقيقة
سلامات
77[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 13 دقيقة
من زود الحماس اشتعلت أجنحة الصقور
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29577 ] نشر منذ 8 دقائق
الحمدلله على السلامه