بالفيديو.. اندلاع حريق في محرك طائرة الأخضر لحظة هبوطها

محمد السعران(صدى):

تعرضت طائرة المنتخب الوطني لحادث عرضي بإشتعال النار في المروحة حيث لم يتسبب ذلك في أَذًى الطائرة أو البعثة ولله الحمد.

وقالت مصادر إعلامية إن بعثة المنتخب الوطني وصلت إلى مدينة روستوف قبل قليل،مؤكدة أن الحريق لم يتسبب في أَذًى الطائرة أو البعثة.