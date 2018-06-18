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بالفيديو.. اندلاع حريق في محرك طائرة الأخضر لحظة هبوطها

بالفيديو.. اندلاع حريق في محرك طائرة الأخضر لحظة هبوطها
محمد السعران(صدى):

تعرضت طائرة المنتخب الوطني لحادث عرضي بإشتعال النار في المروحة حيث لم يتسبب ذلك في أَذًى الطائرة أو البعثة ولله الحمد.

وقالت مصادر إعلامية إن بعثة المنتخب الوطني وصلت إلى مدينة روستوف قبل قليل،مؤكدة أن الحريق لم يتسبب في أَذًى الطائرة أو البعثة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3319 ] نشر منذ 55 دقيقة

الحمد لله علي سلامتهم

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 13 دقيقة

من زود الحماس اشتعلت أجنحة الصقور

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