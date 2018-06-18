أمر ملكي: إعفاء أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 260
التاريخ : 4 / 10 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 133 ) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 175 ) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعفى معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 1 ساعة
العيد عيدين
الله يحفظك يا ويعزك يا بو فهد