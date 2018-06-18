الرئيس اليمني يجري اتصالاً هاتفياً بقائد لواء العمالقة الأول

واس(صدى):

أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية ، اليوم ، اتصالاً هاتفياً بقائد اللواء الأول عمالقة العميد رائد الحبهي للوقوف على آخر التطورات الميدانية في جبهة الساحل الغربي.

وشدد الرئيس اليمني على مواصلة الانتصارات النوعية حتى تحرير محافظة الحديدة بالكامل من براثن المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران .

وثمّن الرئيس هادي موقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإسناد من دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يخوضون مع أشقائهم من الجيش الوطني اليمني معارك دفاعاً عن الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وحماية الشعب اليمني من الانتهاكات التي تمارسها المليشيا الانقلابية أمام مرأى ومسمع العالم.