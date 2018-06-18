بالفيديو.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير

نواف السالم(صدى):

أعلن لاعب المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن جاهزيته للمشاركة في مباراة مصر وروسيا في كأس العالم 2018.

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر أكد فيه أنه يستمد قوته من الجمهور، قائلًا : قد يظن البعض أن ضغط كل هؤلاء الناس علي للتسجيل يشكل حملاً قد يدمر أي لاعب.. أنا لا أراه بهذا الشكل، هؤلاء الناس هم أهلي ومصدر قوتي وإبداعي وليسوا حملاً علي ” .

وأضاف: عندما أنزل أرض الملعب يكونون معي. أنا قوي بـ100 مليون.

وفضل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري إراحة محمد صلاح في مباراة الأوروغواي والتي أقيمت يوم الجمعة الماضية من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة روسيا ضد مصر.

ويذكر أن مباراة روسيا ضد مصر تقام غدًا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة في مدينة سان بطرسبرج الروسية.