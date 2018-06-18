بالفيديو.. رد فعل فتاة تقدم حبيبها للزواج منها بمساعدة الشرطة

متابعات(صدى):

أٌصيبت فتاة بالصدمة والذهول ، عقب أن ساعدت الشرطة حبيبها في تنفيذ مقلب لطلب الزواج منها.

أظهر مقطع الفيديو لحظة القبض الشرطة على الشاب كارلوس، حيث راحت تتشاجر حبيبته مع رجال الشرطة لترك حبيبها، ولكنهم رفضوا واعتقلوه وطلبوا من الحضور العودة للفندق لاكمال حفلتهم.

فيما سمحت الشرطة لكارولس بالخروج من سيارة الشرطة والعدودة إلى داخل المبني مع صديقته بريتني، وفجأة جث الأخير على ركبته وقدم لها خاتم الزواج.

حيث أصيبت الفتاة بالصدمة ودخلت في نوبة بكاء وحاولت ترك حبيبها لكنها رجعت ووافقت على الطلب واحتضنته.

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