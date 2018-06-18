بالفيديو.. الأخضر ينطلق إلى ” روستوف أون دون ” لمواجهة الأوروغواي

نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي ” للمنتخب الوطني ” ، اليوم الإثنين، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوثق إنطلاق لاعبي الأخضر في طريقهم للمطار، للمغادرة إلى مدينة ” روستوف أون دون ” ، في إطار تحضيرات لقاء منتخب الأوروغواي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، ببطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا.

ومن المقرر أن يلتقى الأخضر ومنتخب الأوروغواي، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب ” روستوف آرينا ” ، وواصل الأخضر تدريباته اليومية بمقر إقامته في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية على ملاعب التدريب بنادي زينيت، والتي تضمنت الإحماء داخل الصالة الرياضية بالنادي ثم توجه اللاعبون إلى أرضية الملعب وأجروا تمارين السرعات في مسافات متنوعة.

وأشرّف بعد ذلك ” بيتزي ” ، على التدريبات التي اشتملت على التمارين التكتيكية ومن ضمنها التهديف على المرمى، ثم تمارين فردية للاعبي الدفاع ضد الهجوم واختتمها بمناورة تكتيكية على كامل الملعب، فيما خصص مدرب الحراس فرانس هوك تمارين متنوعه للحراس تركزت على ردة الفعل والمرونة.