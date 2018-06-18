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بالفيديو.. طلاب يعتدون على مرافق مدرسة بتكسيرها

بالفيديو.. طلاب يعتدون على مرافق مدرسة بتكسيرها
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يظهر قيام عدد من الطلبة بإحدى المدارس الإماراتية ، بتكسير مرافق المدرسة .

وأثار الفيديو موجة من الاستياء والغضب بين المواطنين بالامارات ، مٌطالبين وزارة التربية والتعليم بالتدخل ومعاقبة هؤلاء الطلبة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه السلوكيات التي بدرت منهم .

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم الإماراتية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ توتير ” رفضها للسلوكيات الخاطئة، التي ارتكبها عدد من الطلبة بحق إحدى المدارس وإتلاف مرافقها، متعهدة بتطبيق الأنظمة والقوانين بحق الطلبة المعنيين وإلزام أولياء أمورهم بدفع نفقات اﻹصلاح.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2620 ] نشر منذ 32 دقيقة

وأن الإمارات يضرب بها المثل في النظام بكل شيء
هذه النعمة التي يعيشون فيها
الله يستر لا تتحول نقمة يبتلشون فيها .

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