بالفيديو.. طلاب يعتدون على مرافق مدرسة بتكسيرها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يظهر قيام عدد من الطلبة بإحدى المدارس الإماراتية ، بتكسير مرافق المدرسة .
وأثار الفيديو موجة من الاستياء والغضب بين المواطنين بالامارات ، مٌطالبين وزارة التربية والتعليم بالتدخل ومعاقبة هؤلاء الطلبة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه السلوكيات التي بدرت منهم .
ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم الإماراتية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ توتير ” رفضها للسلوكيات الخاطئة، التي ارتكبها عدد من الطلبة بحق إحدى المدارس وإتلاف مرافقها، متعهدة بتطبيق الأنظمة والقوانين بحق الطلبة المعنيين وإلزام أولياء أمورهم بدفع نفقات اﻹصلاح.
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2620 ] نشر منذ 32 دقيقة
وأن الإمارات يضرب بها المثل في النظام بكل شيء
هذه النعمة التي يعيشون فيها
الله يستر لا تتحول نقمة يبتلشون فيها .