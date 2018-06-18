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بالفيديو.. لحظة وصول شيرين عبدالوهاب إلى المملكة لإحياء أول حفل غنائي لها في جدة

بالفيديو.. لحظة وصول شيرين عبدالوهاب إلى المملكة لإحياء أول حفل غنائي لها في جدة
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، يرصد لحظة وصول الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب إلى المملكة اليوم الاثنين للاستعداد لاحياء حفلها الغنائي الأول المخصص للسيدات في جدة يوم غد الثلاثاء .

وكانت شيرين أعلنت خلال دعوة خاصة وجهتها للسيدات في المملكة ، لحضور حفلها الأول ، حيث كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” سيدات جدة والسعودية الجمال، مبسوطة إن أول حفلة ليا في السعودية هتكون معاكم إن شاء الله يوم ١٩ يونيه في مدينة الملك عبد الله الاقتصادي ” .

يذكر أنه أقيم في المملكة ، مجموعة من الحفلات والأحداث الفنية، خلال الأشهر الماضية، ضمن ما يعتبر أحدث خطوات المملكة نحو مجتمع أكثر انفتاحا ليتماشى مع رؤية 2030 التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1286 ] نشر منذ 1 ساعة

هذي الولية كانت صيعيدية على أد حالها وفجأة أبت لفوأ بكم اغنية…..

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