المجموعة السابعة.. تشكيل مواجهة بلجيكا وبنما

نواف السالم(صدى):

كشف المدير الفني لمنتخب بنما ” هيرنان داريو غوميز ” ، اليوم الأثنين، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المنتخب البلجيكي في إطار منافسات دوري المجموعات بمونديال روسيا.

وكان تشكيل بنما كالتالي:

خايمي بينيدو – رومان توريس، فيديل إيسكوبار، مايكل موريو، إريك ديفيز – غابرييل غوميز، أنيبال غودوي، أرماندو كوبر، إدغار بارسيناس، خوزيه لويس رودريغيز – بلاس بيريز.

وجاء تشكيل المنتخب البلجيكي كالتالي:

كورتوا ، ألديرفيلد ، بوياتا ، فيرتونخين ، مونييه ، دي بروين ، فيتسل ، كاراسكو ، ميرتينز ، لوكاكو ، هازارد.