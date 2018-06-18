بالفيديو.. رد فعل مذهل لشاب لحظة سقوط زجاجة من يده

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وثقت كاميرا مراقبة بسوبر ماركت ، سرعة بديهة شاب لحظة سقوط زجاجة من يده أثناء حمله العديد من السلع داخل السوبر ماركت .

وظهر الشاب في فيديو متداول وهو يحمل العديد من السلع وعندما اقترب من الكاشير، سقطت من يده زجاجة ليضربها بقدمه وكأنها كرة لتقفز في الهواء ويتمكن من التقاطها بدلا من سقوطها على الأرض.