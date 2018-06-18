الإمارات تمنح مواطني دول الكوارث والحروب إقامة لمدة عام

أبو ظبي(صدى):

أعلن مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الاثنين، اعتماد قرارًا بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة دون شروط.

وأوضح المجلس أن القرار يأتي تضامنًا من دولة الإمارات مع شعوب هذه الدول ودعمها؛ حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم.

وجاء نص القرار كالتالي ” السماح لرعايا الدول التي تعاني من حروب أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام، بغض النظر عن شروط إقامتهم، في الفترة من 1 أغسطس ولغاية 31 أكتوبر من العام الجاري، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة ” .