طرائف المونديال.. غيرة زوجة تحرم زوجها من حضور المونديال فذهب بمجسمه

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن مونديال روسيا لن يكن مليئًا فقط باللقطات والمواقف المختلفة داخل المستطيل الأخضر، ولكن سنرى مواقف أخرى جاء بها جماهير المنتخبات المختلفة إلى روسيا.

وفي لافتة جديدة طريفة في مونديال روسيا منعت زوجة مكسيكية زوجها من السفر إلى روسيا لتشجيع المنتخب؛ نظرًا لأنها تغار عليه.

ولكن أوجد أصدقاء الزوج طريقة غريبة؛ حتى يتواجد معهم صديقهم رغم زوجته، حيث صنع الأصدقاء مجسمًا لصديقهم ليصبح حاضرًا من خلاله.

والتقط الأصدقاء صورًا تذكارية مع مجسم صديقهم؛ لتعويضه عن عدم ذهابه معهم بسبب زوجته.

يجدر الإشارة إلى أن المكسيك حقق فوزًا ثمينًا أمس على المنتخب الألماني حامل اللقب بهدف نظيف.