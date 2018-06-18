بالفيديو.. فتاة تقبل مراسل التليفزيون المصري على الهواء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، لمراسل التليفزيون المصري يتعرض لموقف مٌحرج على الهواء ، أثناء تقديمه لتقرير من روسيا لتغطية مشاركة المنتخب المصري في منافسات كأس العالم لكرة القدم .
فبينما كان المراسل مندمجا في تقريره حرض أحد المشجعين الموجودين فتاة روسية على تقبيله في وجهه، غير أن المراسل تعامل بثبات مع الموقف وواصل تقديم تقريره دون أن يلتفت إليها .
وعلى الجانب الآخر قامت إدارة ماسبيرو بحذف المقطع الخاص بتقبيل الفتاة للمراسل .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48512 ] نشر منذ 1 ساعة
صياعه مخجله ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه قمة الاحراج
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16850 ] نشر منذ 49 دقيقة
هههههه قلة حياء