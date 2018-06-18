بالصور.. أول ظهور لـ ” كاديلاك CT5 ” بشكل رياضي

متابعات(صدى):

رصدت العدسات التجسسية أول صور تستعرض كاديلاك CT5 والتي ستأتي لتستبدل CTS وXTS حسب يوهان دي نايشن رئيس الشركة السابق.

يبدو مظهرها رياضيا خاصة بالتجعدات في غطاء المحرك وفتحات التهوية بمركزه لتبدو وكأنها سيارة عضلية، كما أن الواجهة الأمامية تبدو عدوانية وبالرغم من التمويهات إلا أن الشبك يمتد إلى المصابيح الأمامية حيث أنه ليس بالصغر الذي يبدو عليه، كما أن المصابيح الأمامية نحيلة وهي لمسة عدوانية أيضا مع الحفاظ على تصميم عمودي لإضاءة LED مثل CT6.

هنالك مستشعر كبير وكاميرا بمركز الشبك ما يدل على أن هنالك أنظمة مساعدة متطورة للسائق بالسيارة وقيادة ذاتية.

التفاصيل تظل غامضة لكن غطاء المحرك والتهوية به تدل على أن هذا الموديل عالي الأداء، ربما تيربو مزدوج 4.2 لتر 8 سلندر قوة 550 حصان مثل CT6 V-Sport.

بالإضافة إلى ذلك، خط السقف منحدر إلى الخلفية بشكل رشيق، كما أن المصابيح الخلفية تمتد على كامل عرض السيارة والعوادم على شكل شبه منحرف.

الجدير بالذكر أن كاديلاك تخطط بأن يقتصر خط إنتاجها على 3 سيارات سيدان وهي CT3 وCT5 وCT6، على أن تكون سيارات الكروس أوفر أربعة يتضمنها XT4 وXT5 وXT6 وإسكاليد.

هذا ويتوقع أن يتم إطلاق CT5 2020 الجديدة لأول مرة خلال العام المقبل، لتصل الأسواق العالمية قبل نهاية العام نفسه.