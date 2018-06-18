وصفوه بالقرار التاريخي.. تأييد يمني واسع لعملية تحرير الحديدة

فهمي محمد(صدى):

لاقت عملية تحرير الحديدة الجارية الآن تفاعلا وارتياحا واسعا لدى اليمنيين في مختلف المناطق والمحافظات اليمنية, وظهر ذلك جلياً من خلال استطلاع لآراء بعض الأهالي اليمنيين ورصد أراء يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصد موقع ” سبتمبر نت ” الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية اليوم تفاعلات الشارع اليمني حول انطلاق عملية تحرير مدينة الحديدة, الذي عده كثيرون أنه قرار تاريخي أتخذهُ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي , وتوجيهاته لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودين من قوات التحالف العربي بالتحرك لتحرير محافظة الحديدة اليمنية.

وأشار الموقع أن العملية العسكرية أتت لإنقاذ سكان الحديدة من كارثة إنسانية وشيكة , بعد أن وصلت القيادة السياسية اليمنية مع المليشيات الحوثية إلى طريق مسدود حول تسليم المدينة وتجنيبها الحرب .

وأكد مستشار الرئيس اليمني الدكتور عبد الملك المخلافي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن هذه العملية العسكرية هي حق مكفول للحكومة الشرعية اليمنية في استعادة سيطرتها على أراضي الجمهورية كافة .

بينما يرى سياسيون أن تحرير الحديدة هو قطع للشريان الرئيسي الذي يمد المليشيا الانقلابية, وتهرب من خلاله الأسلحة والصواريخ الإيرانية التي تهدد به الشعب اليمني ودول الجوار, كما أن تحرير الحديدة سينقذ ملايين اليمنيين .