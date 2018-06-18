السفارة في طوكيو: لا يوجد إصابات للسعوديين في زلزال أوساكا

طوكيو(صدى):

أعلنت سفارة المملكة في طوكيو، اليوم الاثنين، عدم وقوع أي إصابات للسعوديين في اليابان؛ على إثر الزلزال الذي وقع اليوم بمدينة أوساكا غرب اليابان.

وقالت الملحقية الثقافية في اليابان على حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” بحمد لله لم تتلقى الملحقية الثقافية في اليابان أي حالة طارئة من الدارسين والمبتعثين السعوديين ومرافقيهم، ندعو الله أن يحفظ الجميع في دولة اليابان ” .

وكان ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الاثنين، مدينة أوساكا غرب اليابان، ما عطل وسائل النقل في مناطق واسعة.

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